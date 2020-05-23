因應新冠肺炎疫情，部分課堂、考試改採線上進行，但卻傳出有高中生用iPhone拍照上傳答案，竟然失敗，導致他考試掛蛋。後來才知是因為圖相格式惹禍，許多網站不支援iPhone手機的HEIC檔案格式，只接受JPEG、JPG或是PNG。

根據《The Verge》報導，今年的AP（ Advanced Placement）考試改線上進行，學生可在網站上作答或手寫拍照上傳。洛杉磯一位高中生尼克（Nick Bryner）透過iPone手機拍照上傳答案，頁面卻一直停留在加載畫面，導致他考試「不及格」。

經了解後發現，罪魁禍首是「圖像格式」，AP考試中心的網站不支援iPhone手機的HEIC檔案格式，它只接受JPEG、JPG或是PNG格式，這個情況讓數千位考生沒辦法上傳檔案，導致成績零分。

尼克表示，許多同學也都遇見相同的問題，引起大家不滿，他所收到的電郵雖然有考試中心官網的連結，但卻沒有提到HEIC格式，因此許多學生上網聯署，希望能免除重考的命運。

而官方後來也發聲明說，多數學生都有成功完成考試，僅不到1%的學生無法提交答案，對於這些學生，他們深感失望。

(中時電子報)