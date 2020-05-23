郭書廷臉書發文。（圖／翻攝自郭書廷Tim臉書）

劉樂妍先前砸了上百萬發行一首歌頌大陸的歌曲〈CHINA〉，MV瘋傳引來正反兩極回應，政治諷刺脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩後來神複製改出一首〈TAIWAN〉，更請到演出〈CHINA〉MV的男模郭書廷。郭書廷日前發出長文，透露因拍攝〈CHINA〉MV害他被不少酸民罵爆，他強調自己只是為了1萬元酬勞，沒有任何政治意圖，希望大家別再攻擊他家人。

郭書廷先前便發表聲明，澄清自己並不清楚劉樂妍的立場爭議，他是為了1萬塊薪水才接拍MV，21日郭書廷再發聲，透露聽說爸媽朋友的小孩學校最近在播〈TAIWAN〉這支MV，還出作業要小朋友交心得「為什麼男主角要為了一萬元接這份工作」。

郭書廷坦言，爸媽當時雖然是笑著跟他說這件事，但心裡應該很難過，他也承認平時忙工作、健身，沒看什麼新聞，沒想到多年前為了賺錢接拍〈CHINA〉卻惹來一身腥，只能怪自己沒好好做功課，他也強調家庭背景單純，只求簡單溫飽，「但現在每天下班回家，都會在進家門前躊躇，我不希望爸媽因為這一萬塊，擔心我被網路抨擊而替我難過」。

對於先前接拍MV爭議，郭書廷強調自己沒政治色彩，不論是批評或是支持他的朋友，他都虛心接受，也希望大家別再攻擊他家人，網友回說：「你很棒，第一時間出面澄清，保護家人」、「為了要幫家庭很多事情真的沒辦法想太多，加油喔」、「酸民的酸言酸語就讓它去吧！」、「教練加油！他真的是一位很好的教練，有需求的人請給他一次機會吧！！！」。

(中時電子報)