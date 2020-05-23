上月錢櫃KTV林森店大火釀6死慘劇，錢櫃董事長練台生昨以被告身分到台北地檢署應訊，檢察官諭令以100萬元交保並限制住居、出境、出海，對此，台北市長柯文哲表示，不會批評司法運作；記者提到練昨庭訊後面對不道歉還動手推媒體鏡頭，柯則僅大笑，不予回應。

柯文哲今天上午出席扶輪社捐贈捐血車典禮，針對練台生交保，他表示，不會批評司法運作，整個事情還是有業者責任，傳訊交保也是正常的法律程序。

媒體詢問北市府是否仍不準備跟錢櫃列信託基金，柯文哲說，昨天有問副市長蔡炳坤，錢櫃有一部份已經賠償，錢櫃也是上市公司，不是空殼公司，目前資產還是相當多，因為這件事，賠償跟法律的後續責任他已請蔡炳坤處理，跟錢櫃高層隨時保持聯絡，事情有在進行。

對於練台生以100萬交保，媒體詢問柯是否覺得金額太少，柯重申，交保只是按照法律程序，法官也會評估錢櫃的資產，練台生本人名下財產，這只是一個程序而已。

(中時 )