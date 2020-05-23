倪男試圖當場摔壞手機來煙滅證據。（林女提供／吳康瑋基隆傳真）

國立大學碩士男偷拍短裙女裙底風光，在警局向員警供稱一時忍不住才偷拍。（圖／翻攝畫面）

一名目前還是國立大學倪姓碩士研究生，昨晚（22日）9時許逛基隆一家大賣場時，看到一名林姓女老師身材姣好，便一路尾隨趁機偷拍女師的裙底風光，林女隨行的男友發現後，將他扭送警局，碩士男向警方坦承，因為「一時忍不住」才會偷拍，警訊後，被依妨害秘密罪嫌送辦。

家住新竹的倪男北漂基隆就學，有1名女友，卻仍不知足，隻身前往賣場找尋下手對象，根據監視器畫面顯示，倪男當晚就鎖定林女，且不顧對方男友在側、賣場人潮眾多，仍鬼祟地玩起「起立蹲下」的偷拍行為，當場遭情侶檔逮著正著。

「惹錯人了！」林女表示，一開始就覺得倪男行徑詭異，時不時就拿著手機蹲在她旁邊或身後，正當倪男又再次蹲在她腳邊，更將手機轉入攝影模式時，她決定當場擒住惡狼，要求他交出手機，但倪男起初竟裝蒜，拿出手機切到桌布畫面，故意給她看他跟女友的合照，企圖蒙混。

林女說，她堅持要看倪男的手機相簿，發現有許多影片，懷疑受害女子不只她1人，豈料倪男作賊心虛，竟當場摔爛手機，想要湮滅證據，行徑十分囂張。深澳坑派出所及二分局偵查隊獲報後迅速到場，將倪男帶回偵訊。

警方表示，倪男坦承犯行，摔爛的手機及監視器畫面將交由檢察官偵辦，警方也依妨害祕密罪將倪男移送基隆地檢署偵辦。

(中時電子報)