噴鼻血比基尼來惹～

「每到夏天我要去海邊、去海邊～」看到這歌詞，是不是腦海裡馬上就響起旋律，是不是就想要馬上換泳裝衝去海邊？

炎炎夏日來襲，看比基尼正妹的季節到了啊！隨著每天氣溫越來越高，海邊、水上樂園充滿了養眼的比基尼辣妹，讓人眼睛大吃冰淇淋～

但想要曬肉玩水，除了身體線條得練的美以外，比基尼也要夠銷魂、夠搶眼，成為全場最閃、最辣的那個妹～今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出台灣網友熱議的知名女性泳裝品牌，這些店家都是從泳裝起家的唷～款式、設計美到翻，還不趕快買起來！

TOP 夏之戀summer love

價格：一套大約 690-4280元

從運動休閒服起家，summer love夏之戀致力於研究、精進泳裝設計，其中比基尼設計和剪裁主打穿上的舒適度，強調和身體高契合度，就像是第二層皮膚，下水游泳也不容易穿幫，整體風格活潑俏麗，搭配甜美笑容、閃耀陽光，實在大加分。

TOP8 SurfAce

價格：一套大約 2525-3580元

衝浪女孩找不到適合且貼身的比基尼或泳裝，決定自己設計創辦品牌！SurfAce的比基尼機能性高，可以穿上它嗨玩各種水上運動，不怕走光、不用頻頻調整影響身材，和身體的緊貼度讓妳踩板踏浪都不用害怕，盡情享受陽光與青春吧！

TOP7 seasons bikini

價格：一套大約499-1680元

韓系妹子看過來！seasons bikini以韓風度假系比基尼走紅，追求放鬆玩樂、把握當下的生活Chill感，比基尼設計以時下流行色系和穿衣風格做為吸引點，亮色系、交叉性感、蕾絲針織等選擇多樣，有「選擇障礙」的女孩們要小心開啟喔～

TOP6 Roxy

價格：一套大約1680-3380元

女性泳裝品牌老朋友～Roxy是美國女性泳裝大品牌，針對喜愛衝浪、滑雪等各種戶外運動的女性推出產品，歐美奔放的Style，設計風格大膽勇敢，削肩、平口、三角等樣式應有盡有，Roxy也因為注重方便運動，比基尼上也力求追趕跑跳碰不走光的安全性，運動Girl大力推推喔！

TOP5 LeReve

價格：一套大約1400-4280元

LeReve在法文中有「夢想」的意思，藉此鼓勵女性勇於展現自信、自我的體態，是許多台灣女孩們入手平價比基尼的首選之一，他們研發空氣胸墊專利，完美、舒適的襯托胸型，加上鏤空、綁帶和多變的顏色花紋，讓女孩們穿上更有魅力，藝人Albee范乙霏、華航林依晨Ivy趙筱葳、網美陳彤彤等都是他們家的粉絲。

TOP4 CLORIS SWIM

價格：一套大約998-1898元

小胸女孩的福音來了～誰說小胸女不能穿比基尼、誰說小胸女只能穿平口？CLORIS SWIM號稱「無鋼圈美胸神器」，穿上它罩杯可以直升2個cup，比基尼罩杯設計包覆性足夠，集中效果很襯托美胸，且價格平易近人，連學生都很能入手，被網友喻為「看起來還好，穿上去驚為天人」！

TOP3 Hurley

價格：一套大約3260-3680元

愛衝浪、玩水的女孩又有福了！歐美衝浪品牌Hurley主打穩定度高、罩杯柔軟舒適，設計款式和顏色都不浮誇，走經典簡單路線，耐看又實搭，而最被網友大讚的優勢在於罩杯貼合胸部不走山，且會塑造一點小胸溝，追求小露性感，不要太誇張裸露的女孩們，這款大推啊！

TOP2 Voda

價格：一套大約4680-5190元

有考慮入手比基尼的女孩肯定對Voda不陌生，雖然單價偏高荷包會哭泣，但它有獨家專利設計的比基尼罩杯，集中托高、穩定包覆和修飾身材的特色，且比基尼最怕的就是不斷下水後罩杯軟趴趴，支撐性變差，但它罩杯支撐度夠，且不擠胸、不壓迫，不論下水幾次穿起來都舒服，難怪穩坐比基尼界受歡迎的優等生阿～

TOP1 Wave shine

價格：一套大約1980-3490元

網路討論聲量第一名的Wave Shine魅力不容小覷啊！被網友號稱「高CP值美波神器」的它，不僅攻佔許多IG網美、少女拍美照的心，且比基尼設計多樣，叢林風、可愛俏皮風、性感綁帶風等可供選擇，挑都挑不完！此外，它包覆性高，不擔心走山擠肉，更是價格合理、有店面可以試穿看效果，不怕買錯買虧啊！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月23日至2020年05月22日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女性泳裝品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)