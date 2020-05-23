隨著爵士傳奇教頭史隆23日宣告過世，他跟前爵士控衛德隆威廉斯之間的昔日恩怨也被重新提及，畢竟當年就是因為德隆威廉斯，史隆才在2011年2月7日突然宣告退役，離開他執掌整整23年的爵士，幸好隨後兩人成功化解彼此恩怨。

時間回到2005年選秀大會，爵士用探花籤選到德隆威廉斯，讓他在史隆執教下，逐漸成長為全明星等級後衛，沒想到雙方合作到2010-11年球季，德隆威廉斯開始謠傳跟史隆不合，甚至迫使史隆提前退役，但德隆威廉斯始終駁斥這種說法。

為了平息爵士球迷怒火，爵士在史隆退役後沒多久，就把德隆威廉斯換去籃網，儘管德隆威廉斯隨後找到機會，當面跟史隆道歉且得到原諒，但他隨後效力籃網、獨行俠、騎士等隊，卻再也打不出應有身手，也在32歲就默默宣告退休。

德隆威廉斯23日在IG上貼出自己昔日跟史隆場邊合照，且寫，「聽到史隆教練過世消息，讓我非常難過，我為坦美(史隆妻子)與他們家人祈禱，我知道我在爵士那段時光，沒以圓滿方式結果，但幸好我有機會能跟史隆坐下來把話講清楚。」

「一切沒到太遲的那天，這些事情肯定會在我的餘生腦海中縈繞，很幸運能在史隆手下度過5年半的時間，我學到太多東西，你會知道當你在場上的時候，史隆永遠都在你的身後。」

(中時 )