羅志祥今天正式結束14天居家檢疫隔離,加上日前大動作在IG接連更新5則限時動態,高調宣布將「重新開始」,因此動向備受關注,也吸引大批媒體前往他內湖豪宅外面堵人,稍早管理員則以「有住戶覺得隱私被侵犯」為由大動作趕人。

據《ETtoday》報導,羅志祥上月到大陸錄影,沒想到在14天隔離期間,周揚青突然在網上發表分手文,除了證實情變,更爆他性關係混亂,愛玩「多人運動」,使羅志祥為了滅火急發兩次道歉文,但隔離期結束後,談好的錄影工作也取消,本月8日他低調返台,隨即又進入14天居家檢疫。

羅志祥先前發出7千字懺情文,首度公開和周揚青相戀9年來點滴,也再次向女方道歉,有意復合,卻被女方冷回,不久羅志祥在IG發表限時動態,內容寫到「If YOU COULD RESTART, WOULD YOU PRESS IT?(如果可以重新開始,你願意按下這個按鈕嗎?)」,疑有意強勢復出,今他隔離期滿,外界都好奇他接下來的決定,是否現身說明緋聞?就看他下步動態。

(中時電子報)