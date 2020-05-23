羅志祥今天正式結束14天居家檢疫隔離，加上日前大動作在IG接連更新5則限時動態，高調宣布將「重新開始」，因此動向備受關注，也吸引大批媒體前往他內湖豪宅外面堵人，稍早管理員則以「有住戶覺得隱私被侵犯」為由大動作趕人。

據《ETtoday》報導，羅志祥上月到大陸錄影，沒想到在14天隔離期間，周揚青突然在網上發表分手文，除了證實情變，更爆他性關係混亂，愛玩「多人運動」，使羅志祥為了滅火急發兩次道歉文，但隔離期結束後，談好的錄影工作也取消，本月8日他低調返台，隨即又進入14天居家檢疫。

羅志祥先前發出7千字懺情文，首度公開和周揚青相戀9年來點滴，也再次向女方道歉，有意復合，卻被女方冷回，不久羅志祥在IG發表限時動態，內容寫到「If YOU COULD RESTART, WOULD YOU PRESS IT?（如果可以重新開始，你願意按下這個按鈕嗎？）」，疑有意強勢復出，今他隔離期滿，外界都好奇他接下來的決定，是否現身說明緋聞？就看他下步動態。

(中時電子報)