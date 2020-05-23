宜蘭連2震！稍早才發生芮氏規模3.6的地震，根據氣象局最新資訊，今(23)日上午10時41分發生芮氏規模3.6地震，地震深度11.7公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方33.3公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。

宜蘭近海規模3.6地震 最大震度3級
列車狀回波炸出致災豪雨 吳德榮：不足為奇

(中時電子報)

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