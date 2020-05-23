連2震！宜蘭近海規模3.4地震 最大震度3級 11:062020/05/23 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭近海規模3.4地震，最大震度3級。(中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭連2震！稍早才發生芮氏規模3.6的地震，根據氣象局最新資訊，今(23)日上午10時41分發生芮氏規模3.6地震，地震深度11.7公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方33.3公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。 宜蘭近海規模3.6地震 最大震度3級 列車狀回波炸出致災豪雨 吳德榮：不足為奇 (中時電子報) #最大震度 #3級 #宜蘭縣 #地震 #宜蘭近海 也許您會感興趣 推薦閱讀 改善缺工問題 來宜縣當農業師傅 月5薪萬 04:102020/05/19 地方新聞 《基金》第一金四年到期新興投資級債基金 本周開募 10:002020/05/19 財經 治水生力軍廣興抽水站加入 宜蘭防範梅雨災害有信心 12:592020/05/19 生活 阿格斯集團 在台設亞太區營運總部 04:102020/05/20 投資理財 國外「呼麻」上癮 返國試種遭逮 11:532020/05/20 社會 水利署推金級省水標章 年省水百萬頓 12:252020/05/20 財經 翻轉校慶 宜蘭公正國小武術隊祝賀 04:102020/05/21 地方新聞 中央災害應變中心二級開設 蘇揆提醒國人注意 19:562020/05/22 政治 宜蘭近海規模3.6地震 最大震度3級 09:102020/05/23 生活 生活熱門新聞 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 高雄治水有成！韓國瑜秀數據：119淹水點1天全退 - 生活 高雄有無淹水？監視器曝真相 網：韓治水真的有效 - 生活 鄭明典貼一張圖 網一看嚇：高雄不淹才怪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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