昨天大雨灌高雄，造成部分地區淹水。其中，向來很少淹水的鹽埕區也為水患所苦，今水已退，部分該區七賢三路店家則忙著善後，對淹水原因，店家猜測可能是抽水站故障、及水閘沒關造成海水倒灌所致。

《中天新聞》今報導，高雄七賢三路昨傳出淹水災情，目前水已退，在地店家受訪時表示，當時淹水高度一度達到12公分；店家並指出，昨天上午鹽埕區的雨勢並不大，但卻出現排水不暢題，最終釀成災情。店家認為致災原因有兩個，一是抽水站可能故障了，所以水溝的水排不掉；二是可能水閘沒關，導致大潮時海水灌入。

而據高雄市政府網站公布的市政新聞指出，韓國瑜昨天下午已前往七賢抽水站視察，並現場指示替換異常的抽水機，還要求要在當晚就要修復回裝，而水利局調派的10部移動式抽水機則不可撤離，繼續運轉。此外，韓國瑜也要求高市水利局，盡快拿出新的防洪計畫，解決居民的水患問題。

中天新聞採訪七賢三路上的店家。(取自中時即影音臉書)

(中時電子報)