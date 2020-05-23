6月6日罷韓投票倒數，台北市長柯文哲今出席市政活動時，被問到是否擔心高雄市長韓國瑜被罷免後，成為民進黨下個攻擊目標，柯笑說「也不用等到他被罷，現在不就是這樣嗎」，至於民眾黨是否為高雄市長布局，柯故弄玄虛說，「沒什麼布局，想一想而已。」

柯文哲今天上午出席扶輪社捐贈捐血車典禮，媒體詢問柯是否認為罷韓會通過，柯說，既然事情走到這個地步，就交給高雄市民去決定。

媒體詢問，是否擔心高雄市長韓國瑜被罷免後，成為民進黨下個攻擊目標，柯笑說「也不用等到他被罷，現在不就是這樣嗎」。媒體追問，如果民進黨用打韓的力量打柯，能否挺得住？柯文哲坦言，目前評估是很困難。

至於柯文哲最近批評紓困，太太陳佩琪也在臉書發文按指民進黨選舉是用騙的，是否因怕被民進黨鎖定，才搶下話語權？柯說，陳佩琪寫的臉書他每次讀完也是心驚膽戰，他沒有去干涉太太怎麼寫。至於紓困，他認為那不叫批評，惡意講什麼才叫批評，只能算建議啦。

(中時 )