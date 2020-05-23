◎新北嗨漁港 休閒新選擇

新北市改造舊漁港，推動「嗨漁港」計畫，透過改善漁港環境，結合在地特色打造觀光休閒園區，除下罟子漁港，接下來富基漁港、深澳漁港與和美漁港都將陸續完成，盼新北市28特色漁港成為民眾休閒新選擇。

◎松山療養所開放 化身藝文空間

南港區的「松山療養所所長宿舍」，歷經4年解決產權爭議和修復，以OT模式委外招標，最後由「新視紀整合行銷傳播」團隊得標，為南港區打造一座藝文空間，18日起重新對外開放，並以藝文療癒空間「靜心苑」營造養生、藝文等休閒空間。

◎孩童玩沙新熱點 湖口推坑爸媽

新竹縣湖口鄉公五公園新增1座葫蘆形的沙坑，每逢下午、假日，常見家長帶著孩子共同遊玩，幕後推手是中正社區發展協會，志工與社區規畫師共同提案「與王爺壟共舞」，經綠種籽團隊輔導完成，成為湖口鄉最具特色的親子遊樂公園。

◎新北考古公園周歲 展出酒文化

北台灣最大的考古主題園區「新北考古公園」位於新北市八里十三行博物館旁，擁有獨特的史前造景，結合情境式體驗，吸引大批遊客參觀，是新興熱門文化休閒地標。園區25日將邁入1周年，十三行博物館因應周年慶，推出文創商品「古早人啤酒」及《發掘拾光》專刊優惠，與民眾一同歡慶周年慶。

◎彰化南勢人工溼地 賞荷新祕境

南勢社區被譽為彰化縣鹿港鎮的桃花源，是景點社區，吸引人們來參訪、取經，引用洋厝仔溪流經的溪水，打造人工溼地生態淨水系統，營造水鄉意象。彰化縣環保局首度和社區合作，16日舉辦「水質淨化小畫家」寫生比賽，水畔朵朵荷花盛開，讓人驚喜彰化也有賞荷祕境。

◎南屯祕境 浮島森林免費參觀

台中市南屯區出現占地2000多坪的夢幻公園，很多民眾行經見到、驚艷不已。這座建築基地開發前以植栽、溪流綠美化，化身城市祕境與民同樂，全部免費開放民眾欣賞，成為新一波網路拍照、打卡勝地。

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(中時電子報)