Karl Malone on Michael Jordan (2019, NBA on ESPN)

名人堂球星「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)拒絕參與影集《最後一舞》，因為他對麥可喬丹(Michael Jordan)沒什麼可講的。馬龍去年對美媒ESPN說：「我輸給了芝加哥公牛，而不是喬丹。」

「提起喬丹你會想到什麼？」馬龍回答：「麥可喬丹就是麥可喬丹，你想要我說什麼？」講到1998年總冠軍賽第6戰喬丹抄走他的球，馬龍甚至不想回答，「我為什麼要談那件事？我是個為失敗負責的男子漢，我的對手不只是喬丹而是整支公牛隊。」

馬龍在2019年，也就是21年之後說起來仍有些感概，「我對麥可抱有無上的敬意，但我從沒想過我是在跟他對決，我的對手是公牛。」「大家都說喬丹有多厲害，但我自認也是個狠角色，我一直是這麼相信的，我就是我。」

身為一代名將，馬龍不願向喬丹低頭，經過再多年也保有他的傲氣。他1997年以場均27.4分、9.9籃板、4.5助攻、55%投籃命中率獲頒年度MVP，這也算是贏了喬丹1次，讓喬丹始終都很介意。

(中時電子報)