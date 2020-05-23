因新冠疫情延宕近2個半月的大陸「兩會」於本月21日開議，此時正值陸美科技戰重燃之際，華為去年5月中旬被列入美國商務部的實體清單，海外銷售業績遭到嚴重打擊，華為揭露去年度財報顯示，因實體清單減少了120億美元的營收。美國商務部22日對33家大陸實體列入實體清單，這也是2016年以來再有陸企被列入美國貿易黑名單的事件，而這些動作似乎都是針對大陸科技巨頭而來。

兩會期間傳出擬推進香港國安法的議程，引發外界關注，這也使得去年6月開始爆發的反修例條例群眾可能再集結上街表達訴求，對此，香港特首林鄭月娥發布聲明將全力支持、配合，白宮經濟顧問Kevin Hassett則稱，此舉危害經濟，白宮或對此採取行動，對大陸進行經濟懲罰。

美國商務部也在當周五(22日)公布33家陸資機構列入實體清單，其中多涉及高科技、AI辨識機構，包括大陸資安巨頭奇虎360等在列，理由是這些機構違反人權監控新疆維吾爾族、涉及解放軍採購、危害美國國安等。

然而，外界也認為這是針對香港國安法進行第一步反制，甚至是對陸美科技產業競爭再出招。美國商務部15日宣布，針對華為與美企業務往來的臨時許可證再延期90天，但隨即公布任何企業提供半導體直接產品以及相關技術給華為，需要經過美國政府審查，加上稍早全球晶圓代工龍頭台積電赴美設廠消息，華為旗下海思半導體的手機處理器生產，恐怕陷入困境。

據日經新聞去年報導提到，從2016年大陸電信營運商中興通訊（ZTE）遭到美國商務部列入實體清單以來，截至2019年10月底已經超過200家陸企遭管制出口，這當中不乏AI新創公司。中興通訊在2018年4月又遭到美國商務部擴大制裁，導致中興生產的手機晶片供貨來源遭到阻斷，嚴重影響該公司營運，這也成為2018年陸美貿易戰的開端。

2018年10月下旬，大陸DRAM廠福建晉華作為北京當局「中國製造2025」重點企業之一，同樣遭到美國商務部列入實體清單，理由是危害國家安全等，由於背後技術來自台灣聯電，美國司法部同年11月起訴福建晉華、聯電以及相關人員。

2019年10月7日，美國商務部8家陸企以及20個大陸政府公安機構列入實體清單，理由是向維吾爾族自治區的維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族涉嫌侵犯人權和濫用人權，與這次的理由相同。當時被列入黑名單的陸企，包括大陸最大監視器廠商海康威視。

然而，北京當局也沒有坐以待斃，先是在2019年5月31日提出構想，將對不遵守市場規則、背離契約精神，出於非商業目的對陸企採取制裁的外國實體實施制裁。就在上周，大陸官媒《環球時報》釋出消息，將對蘋果、波音、高通以及思科等美企進行調查，甚至不排除列入不可靠實體清單，被外界視為是反制美國貿易禁令的動作。

(中時電子報)