大雅警分局潭北所日前舉辦防搶演練，過程十分逼真。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

「趴下，搶劫！」台中市大雅警分局潭北所日前舉辦防搶演練，勤指中心接獲潭子農會警鈴後，隨即通知線上巡邏網到場，農會職員細心記下歹徒特徵，讓警方順利逮捕劫匪，演練過程中不斷有員工尖叫，場面相當逼真。

為維護金融機構及民眾存提款安全，大雅分局潭北所20日上午聯合潭子農會舉辦防搶演練，由潭北所專案警員假扮歹徒，持槍進入潭子農會本會行搶後逃逸。

大雅分局勤指中心接獲農會警鈴後，隨即通知線上巡邏網到場，農會職員細心記下歹徒特徵，使得警方能在最短時間內攔截並逮捕劫匪，演練過程中不斷聽到農會員工尖叫聲，場面相當逼真。

潭北所所長謝俊男表示，由於國內經濟受疫情影響，可能衍生出社會治 安問題，以防搶演練加強金融機構及民眾的危機意識，促進警民合作，並要求同仁加強金融機構、銀樓的巡邏，以遏止各類案件發生，也呼籲民眾提高警覺多加留意自身安全。

(中時 )