民進黨立委推出《農業法》修正草案，欲將1/3農會理監事改為官派，引發地方農會反彈。中華民國農會總幹事張永成22日痛批此舉違憲，憲法規定人民有集會結社自由，政府既非農會股東也非會員，憑什麼指定理監事？「就是選不贏才要修法，根本司馬昭之心！」台南市農會總幹事吳正仁反對地方農會理監事改官派；台中市霧峰區農會理事長陳裕承也怒斥此舉大開民主倒車。

張永成質疑，政府要拿農會開刀，是農會營運不善？或選聘任人員過程違法？若是農會人員考核聘任有問題，政府應該說清楚，不應以「官派獨立理監事」藉口深入農會經營，根本不符合憲法保障的社團自治。

張永成說，政府要讓農會更好，可以限定資格，協助更多元的聲音進入農會，例如許多農民會員不懂會計等專業，所以現行部分理監事並非農民也不是會員，而是因為具有會計財務等相關專業資格，以「贊助會員」身分由會員選出。

張永成強調，連專業人士都要經由選舉才能進入農會，政府不是農會股東，也不是會員，憑什麼指定理監事人選？何況理監事甚至會員代表大會決議不合有關法令規定時，政府都可以撤銷該決議，執行上有問題及其他任何不法，也可透過目前稽、考核機制糾正，何需修法？「就是選不贏才要修法，完全是政治考量，吃相太難看！」

吳正仁也表示，堅決反對地方農會理監事1/3改官派，農會是人民團體，不是公務單位，理監事都是經過民主程序選舉出來，且農會財務自力更生，政府如果要這樣做，是侵犯人民權利。

「根本是開民主倒車！」陳裕承強調，早期許多公營單位隨著時代進步紛紛改為民營，農會屬於民營，現在理監事卻要改官派，根本不合理。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，農會分三級制，鄉（鎮、市、區）農會、縣（市）農會（含直轄市農會）及全國農會，這次修正草案僅針對全國農會的理、監事，並不影響鄉鎮及縣市農會的運作，外界質疑的「控制地方農會」「安插地方派系」的情況並不會發生。

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(中時電子報)