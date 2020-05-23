立法院在昨日(22)三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」，本次主要修正「槍砲」定義，增加「制式」和「非制式」文字，擴大「模擬槍」管制範圍，希望能夠切斷源頭並杜絕改造。內政部長徐國勇表示，民間目前都可輕易取得殺傷力較低的槍械，若是經由改造將發生許多槍殺案件，他期盼藉由本此修法能夠降低槍械來源和源頭，並且將罰緩金額提高到250萬元，犯法處刑至少5年以上有期徒刑。

立法院昨日(22)三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，內政部長徐國勇表示，本次修法為全面查禁改造槍枝來源，從「源頭管理」到「加重刑罰」，大幅提升改造槍枝的刑罰。

徐國勇認為，目前民間都可輕易取得殺傷力較低的槍械，經由改造將發生許多槍殺案件，期盼藉由修法能夠降低槍械來源和源頭，並將罰緩提高250萬元，犯法處刑至少5年。(徐國勇臉書粉絲頁)

徐國勇說明，目前坊間皆可輕易在實體店面、網購輕易取得操作槍械，而且容易改造有殺傷力槍枝成為犯罪工具。根據警政署統計，9成槍擊案皆為使用刑度較低的改造槍枝，早已成為治安危機。

據了解，本次主要修正「槍砲」定義，增加「制式」和「非制式」文字，擴大「模擬槍」管制範圍，自源頭斷根並杜絕改造，並且最高罰鍰提高250萬元，最低判處5年以上有期徒刑。

警政署說明，本次修法未涉及低動能遊戲用槍，不影響玩具槍業者及玩家權益。為尊重原住民傳統文化，保障合法安全使用自製獵槍，也將自製獵槍所需主要組成零件、彈藥納入除罪範圍。若是已持有操作槍民眾，自昨日(22)起6個月內，需主動向警察機關發照列管或自願繳銷。

(中時電子報)