新竹縣社區營養推廣中心營養師進行「我的餐盤」實地教學，讓長輩宅在家也營養滿點。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣社區營養推廣中心進行「我的餐盤」實地教學，多元食物的攝取可提昇長者免疫力。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣社區營養推廣中心為因應新冠肺炎疫情，日前在湖口老人會館拍攝客語版銀髮族「三好一巧」、「我的餐盤」健康飲食，教大家宅在家也能營養滿點，後續影片將在共餐據點、衛生所及衛生局官網播放公開分享。

縣長楊文科表示，107年「社區營養推廣中心」已掛牌啟用，社區營養師走入社區關懷據點、社區營造單位及C級巷弄長照站，目前已有3104人次長者接受團體營養衛教。

衛生局長殷東成表示，根據去年的營養認知調查，有高達9成5社區民眾非常歡迎營養師走入社區，為符合各鄉鎮需求，今年規畫7大教育主題， 未料，新冠肺炎疫情持續延燒，讓社區關懷據點全面停辦衛教活動至6月。

不過，新竹縣社區營養推廣中心並未因此停止運作，因應疫情將團體衛教改為個別面對面營養主題衛教及電話關懷方式辦理，讓長者宅在家也能吃得健康又營養。

日前並在湖口老人會館拍攝健康飲食影片，和與會長輩進行「我的盤餐」帶動唱，社區營養師則選用在地食材的地瓜飯，具客家風情的紅糟當佐料，方上枸杞、乳品及堅果種子入菜，多元食物的攝取可提昇長者免疫力，簡樸、家常、創意的客家味讓長者吃得更美味。

殷東成表示，今年門診諮詢除固定駐點在關西鎮衛生所外，新增尖石鄉、峨眉鄉等處進行門診衛教，並擴大在各衛生所進行營養篩檢，帶領社區民眾經營營養健康生活，邁向健康沒煩惱，歡迎民眾多加利用。

(中時 )