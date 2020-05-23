外傳前新北市長朱立倫明年將角逐國民黨黨主席，劍指2024總統大選。昔日副手新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，這件事他不是很清楚，也沒有談過這件事；至於是否會支持朱？侯友宜說，「只要願意為國家、為社會、甚至為黨作出努力，我都會給予滿滿鼓勵、加油跟打氣。」

媒體追問，若朱立倫爭取不成功，侯友宜被視為第二人選？侯笑說，他現在是新北市長，務實做好新北市的每天工作，是他現在應該扮演的角色，「大家努力，一起加油，新北市最重要。」

(中時 )