傳朱立倫明年角逐黨主席？ 昔日副手侯友宜說話了 11:422020/05/23 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席富基漁港多功能突堤碼頭啟用典禮，由立委洪孟楷陪同。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳前新北市長朱立倫明年將角逐國民黨黨主席，劍指2024總統大選。昔日副手新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，這件事他不是很清楚，也沒有談過這件事；至於是否會支持朱？侯友宜說，「只要願意為國家、為社會、甚至為黨作出努力，我都會給予滿滿鼓勵、加油跟打氣。」 媒體追問，若朱立倫爭取不成功，侯友宜被視為第二人選？侯笑說，他現在是新北市長，務實做好新北市的每天工作，是他現在應該扮演的角色，「大家努力，一起加油，新北市最重要。」 (中時 ) #國民黨 #黨主席 #侯友宜 #市長 #新北 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困麥擱亂 國民黨籲普發6000元 04:102020/05/19 財經焦點 新北閱讀節特展開幕！吳鳳合體侯友宜 12:022020/05/19 生活 國民黨公布蔡英文施政民調 網反應出乎意料！ 15:512020/05/19 政治 顧立雄「殺手本色」砍國民黨！李正皓：他去國安會真的很可怕 07:422020/05/21 政治 獨》黨產會明赴國民黨中央調檔案 行管會轟：狗撒尿宣示地盤 14:042020/05/21 政治 加碼紓困桃園 新北議員籲中央：別對新北已讀不回 17:372020/05/21 政治 遭批侵門踏戶 黨產會：國民黨同意調閱檔案 11:472020/05/22 政治 黨產會拖行李箱調閱革實院土地資料 國民黨轟一魚四吃急表功 11:522020/05/22 政治 黨產會查革實院 藍轟一魚四吃表功 04:102020/05/23 政治要聞 金新款待振興國旅安心玩 04:102020/05/23 社會新聞 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！高雄市府淹水前表態了 - 政治 看完最新罷韓民調 沈富雄斷言投票結局 - 政治 罷韓到底會不會過？王淺秋驚吐4字 - 政治 罷韓可能不會過？王浩宇：這場雨影響很大 - 政治 高雄這水淹成河？在地韓粉直播開嗆了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。