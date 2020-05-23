高雄市長韓國瑜罷免將在6月6日舉行投票，時間也進入最後到數，但近日高雄小範圍淹水，讓挺罷韓再度掀起口水戰，對於罷免前該如何組織韓粉、不幸(或成功)罷免後該派誰補選，都成為藍綠陣營攻防的重點。港媒就觀察到，韓粉已開始有組織進行集結。

港媒《中評社》近日報導，若韓國瑜不幸被罷免，目前有能力與民進黨最可能補選的陳其邁一戰的，就是現任副市長李四川出戰，黨內曾沙盤推演，民調上「李四川小輸陳其邁8至12%」，因此有黨內人士私下表示，萬一韓被罷免，李或許還有機會一拼，但「川伯不願遷新北戶籍」，之後誰來接替恐怕都贏不了。

而不願遷戶籍原因，據透露，李四川曾表示幾點顧慮，包括會被認為看衰韓國瑜、或不願在罷免案過後被推上戰場。因此「在諸多考量下全力保駕、試圖力挽狂瀾」最後一搏。

而韓國瑜15日呼籲韓粉不投票、不升高對立，監票不投票，文中分析也提到，往年罷免案投票率都不高，僅約5成，若以2020大選總投票數170多萬票的5成來看，罷免案也將有80萬人投票。萬一這次1823個投開票，最後僅統計50萬人入內投票，但開出同意罷免票數卻高達60萬，就代表過程有瑕疵、紕漏。

鑒於大型地方投票可能出現瑕疵，韓粉也已公開組織監票部隊，以3-4人為一組，將在投票當天「遍地開花」灑在全高雄市1823個投開票所內，預計將有6-7千人進行「全天候監票」，以掌握實際進場人數。

(中時電子報)