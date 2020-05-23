強降雨造成水稻農損。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

因梅雨鋒面滯留，高雄市受連續降雨，截至23日上午，已造成高雄市農損81.9萬元，主要受災作物為水稻，受害面積共66.5公頃。農業局提醒農友，加強田間排水及雨後疫病防治，採收時請注意安全，減少損失。

目前正是玉荷包的採收季節，尚未傳出明顯災情，在雨後放晴後，農業局提醒農友持續關注玉荷包是否有遲滯性的農損。

氣象局表示，23日起鋒面逐漸南移至巴士海峽，高雄市易有短暫陣雨或雷雨，但降雨已漸趨緩，作物受陽光照射可能導致遲發性災情。高市府也會持續注意並積極查報災損，災情也可能隨著氣候穩定而顯現。

對於收穫期的水稻若遇倒伏，農業局提醒農民，須注意田間排水，以減少穗上發芽造成損失；木瓜，連日大雨後容易引起木瓜疫病及根腐現象，雨後需加強排水並防治疫病；番石榴，雨後需注意清除田間落果及病果，並加強田間衛生管理。

高雄市政府農業局吳芳銘表示，提醒農友持續注意相關天氣變化及農損情況，也請農友注意田區排水通暢，並於雨勢減弱時加強田間排水。高市公所將持續更新農損查報，農業局隨時掌握資訊，協助農友儘速恢復生產。

(中時 )