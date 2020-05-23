立法院即將在五月底休會，立院院會不可免俗的開始法案大清倉，僅昨天就一路開會到深夜，三讀通過20項法案，其中的保險法修正，保障十五歲以下的身故保險金，以為家人替往生者辦理喪事之用。

現行現行保險法規定，死亡給付約定必須於被保險人滿十五歲時才有效力，未滿十五歲前身故，保險公司只能加計利息退還所繳保費，或返還投資型保險專設帳簿帳戶價值，防止父母幫小孩投保高額保險後謀害的道德風險。不過2018年台鐵普悠瑪號發生重大事故，十八人罹難，其中五人在十五歲以下，但受保險法限制，往生者親屬無法領取身故保險金，導致喪葬費用都無法得到補貼。民進黨立委因此提案修法，三讀後的保險法明訂，未來未滿十五歲被保險人身故，可請領不超過遺產稅中喪葬費用扣除額半數，約61.5萬元以內的限額喪葬費用。

立院昨日同時三讀修正槍砲彈藥刀械管制條例，將改造槍刑責比照制式槍械，凡會致人於死，持有者都以較重刑度論處；為遏阻改造槍枝氾濫，也將「操作槍」納「模擬槍」管制範疇，違法製造、販賣足以造成殺傷者，最高可罰250萬元。此外，若未經許可製造、販賣或運輸制式或非制式手槍者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，併科3,000萬元以下罰金。但為保障原住民族狩獵權益，三讀條文將原住民自製獵槍的主要組成零件、彈藥納入除罪範圍，另訂法律管理。

立院昨日同時三讀公務員懲戒案件審理法修正案，未來公懲會改名為「懲戒法院」，案件審理機制改採一級二審制，過去遭移送懲戒公務員以提前退休或遭資遣規避，修法後明訂處分生效或審理結束前，不得去職，以避免提前退休請領退休金。修法後的公務員懲戒案件審理，改以公開審理為原則，僅在有妨害國家安全或當事人聲請不公開並經許可時，懲戒法庭始得不公開審理。台北市長柯文哲、陳水扁女婿趙建銘過去在台大醫院任內都曾因案被移送公懲會，均未公開審理，未來這類案件可能都要開庭審理。

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(中時電子報)