「黃金戰士」陳致遠和林秀琴結婚15年，近年來兩人常傳出陷入財務危機，日前林秀琴還被經紀公司控訴私接工作並求償200萬。昨(22日)陳致遠又爆積欠車行2萬多元，原本說好分期每月還5000元，還了2期人就消失，求證林秀琴，她證實有欠錢，但一定會還完。

據《ETtoday星光雲》報導，最近陳致遠傳出欠車行錢沒還，林秀琴聽聞後也承認有欠錢，經朋友介紹後到該車行保養修車，共花了2萬多元，分期每月繳5000只繳了2期，至今還有1萬多元沒還，其他細節不再多說，而車行老闆後來回應有接到陳致遠電話，對方承諾一定會還款。

而林秀琴先前跟經紀公司傳出合約糾紛，林秀琴表示，和公司本來簽了3年合約，原定明年6月到期，上周寄出解約書，未料引發糾紛，她也承認這半年經濟吃緊，因疫情工作都暫停，使她忍不住對公司喊話：「好聚好散可以嗎？這個圈子就這麼大，我實在不了解為何要這樣。」

(中時電子報)