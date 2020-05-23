同婚上路將屆周年，截至22日止，全國已有4,021對新人完成同性結婚登記，其中包括異國婚姻189對。

跨國籍同婚以男性為多數，占跨國籍同婚83％。國人同婚則以女性為多數，占本國籍同婚72％。

去年5月24日同性結婚登記上路，台灣正式成為亞洲第一個同性結婚合法化國家，在同婚上路即將滿周年，內政部今天公布統計數據。

截至22日止，全國完成同性結婚登記對數共4,021對，其中女性2773對、占69％，男性1,248對、占31％。按縣市別，以新北市815對、占20人％最多，台北市633對、占16％次之，高雄市534對、占13％第三。

至於同婚登記新人的國籍，雙方均為國人占95％，共3,832對；國人與承認同婚國家的外籍人士結婚占5％，共189對，其中包括17個國家，又以美國80對最多，加拿大21對次之，澳洲17對第三。

內政部表示，跨國籍同婚以男性為多數，占跨國籍同婚83％。但若是雙方均為國人同婚，則以女性為多數，占本國籍同婚72％，是否與國內社會對男性同婚的傳統觀念束縛等有關，有待進一步觀察與研究。

內政部指出，國人已逐漸接受同性結婚，展現更加包容多元、尊重與重視平權的社會。依據行政院性別平等處所做民調，同意同性伴侶應享有合法結婚權利者由107年的37.4％增至今年的52.5％，至於同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理的看法，不同意者也由107年的38.7％增至今年的51.8％。

(工商 )