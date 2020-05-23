中華郵政董事長吳宏謀22日表示，郵局支局全台共有1,298處，在各地有不少土地，將充分利用，並擬與業者合作，希望資產活化，創造更好的經濟價值。目前包括台北南港及中南部幾處郵局，都會與業者或單位合作，可作為長照、影城及健身中心等用途。

在吳宏謀一聲令下，中華郵政資產營運處正積極盤點可進行資產活化的各地郵局或支局，包括高雄鳳山三民路及台南新營等郵局改建案。而備受矚目的「北台灣郵件作業中心與訓練中心興建案」概估總經費64億元，總面積6.2萬坪，預定今年6月公告閱覽，希望7月可上網招標，一旦順利標出，完工後兩棟中心均由中華郵政自用。

衛福部旗下基隆醫院承租南港郵局三至五樓，約有千餘坪的空間，規劃設置綜合式長照機構，去年已點交，基隆醫院預計提供住宿式100床及社區式收托16人日照服務模式，期能作為長照服務法施行後，全國第一家跨部會合作長照機構的示範點。

中壢郵局將興建地下四樓及地上九樓的建築物，其中郵局使用部分一至二樓層，而國賓影城等設施承租部分一樓，以及三至九樓的樓層，租期20年，屆滿後議約可再加十年。

彰化光復路郵局興建地上六樓及地下三樓，總工程費約5.4億元，其中，郵局使用一樓及部分二樓空間，國賓影城使用二樓部分空間至六樓，預定6月上網公告，將招商營造廠興建。

至於郵局閒置空間出租給健身房使用的，包括台南善化及彰化員林等郵局，均租給World Gym。

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(中時電子報)