過水陸橋已成水鄉澤國，新闢橋梁將於25日動工。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

便道幾乎被大雨淹沒，顏莉敏要求加裝警示及自動柵欄。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

中市沙鹿區斗潭路、南勢溪旁過水路橋，今年發生高中生在雨天險些遭沖走意外，由於當地居民強烈希望保留旁邊便道，市議會副議長顏莉敏昨邀相關單位會勘，要求增設警示標誌並加裝自動柵欄獲建設局同意。

今年3月10日清晨，一名高中生行經斗潭路、南勢溪旁過水路橋，意外墜入溪道中，所幸自行游泳上岸未釀成憾事。顏莉敏於事件發生當天緊急召開會勘，邀集相關單位研議，並要求加快新闢橋梁招標作業，且將「過水路橋」廢除，市府將於25日舉行開工儀式。

由於原址旁為鐵道，鐵道採高架橋梁方式橫越南勢溪，橋下尚有一條便道緊鄰南勢溪，係當地居民往來重要通道，在當地居民希望能保留便道供通行。但便道寬僅約3公尺，加上若遇大雨，南勢溪水位勢必上升淹沒便道，仍可能造成用路危險。

顏莉敏向市府要求若要保留既有便道，則必須在該處增設相關警示設備、加裝護欄，且一定要配合自動化裝置使用，因為過去該過水路橋也有裝設柵欄，但必須透過人工方式啟用，經常緩不濟急，人員無法全天候有效控制柵欄升降，所以才釀成人員墜溪的意外。

顏莉敏昨日再次召集建設局新建工程處、沙鹿區公所、龍井區公所、沙鹿分駐所及龍井分駐所等相關單位現場會勘。建設局同意在該便道增設警示標誌並加裝柵欄，配合自動水位自動感測裝置，只要水位超過一定高度，柵欄就會自動放下，禁止民眾通行。

顏莉敏表示，目前市府規劃新闢一座長度約80公尺、寬度6.5公尺橋梁橫跨南勢溪，工程預算1290萬元，由於橋梁即將開工，特別提醒民眾行經該便道時必須特別注意路況，避免發生意外。

(中時 )