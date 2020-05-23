新竹縣養豬協會舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」不管是三層、五花、排骨肉，都是2斤100元的親民價，吸引大批民眾排隊搶購。（羅浚濱攝）

新竹縣養豬協會為提升並穩定豬隻價格，23日在新埔鎮「新埔藝文廣場」舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，販售新鮮合格的冷凍豬肉產品，不管是三層、五花、排骨肉，都是2斤100元的親民價，只有市價4成，吸引大批民眾排隊搶購，現場熱鬧滾滾。

「這是新冠肺炎疫情以來，新竹縣首場大型活動！」縣長楊文科肯定新竹縣養豬協會發揮愛心，在促銷活動中，捐贈1000斤國產健康豬肉給新埔鎮6個社區和7個弱勢單位，讓老人共餐站的長輩及弱勢加菜補營養。

新埔鎮長林保祿及多位地方民代參加這場國產健康豬肉公益捐贈活動，現場氣氛熱絡，楊文科呼籲民眾多購買有專業屠檢，無瘦肉精也沒有藥物殘留，及有獸醫師層層把關的國產健康豬肉。

新竹縣養豬協會理事陳進裕表示，協會成員目前共飼養6萬5千頭豬，過去1年約10萬頭豬隻送到肉品市場屠宰後，在傳統市場肉攤販售，因有縣府補助疾病防治並杜絕病死豬汙染，讓消費者可食用到最安心、最健康的國產豬肉。

陳進裕說，去年非洲豬瘟及今年新冠肺炎疫情，國內毛豬價格直直落，去年9月中秋節後平均每公斤72元暴跌60元，創下10年來豬價的新低價，重創國內外養豬產業經濟，希望透過這次促銷及公益活動，鼓勵民眾消費，提升豬肉購買量，調節產銷回穩豬隻價格。

(中時 )