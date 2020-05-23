韓國瑜臉書。

昨日的高雄迎來汛期，各地降下大雨並有許多地方發生水患，高雄市長韓國瑜在各地奔波視察災情，更在臉書上貼出影片回報各地的處理狀況，努力的市長讓韓粉們超感動，直呼忌妒高雄人有一個這麼好的市長！

韓國瑜在影片中跑遍高雄各地，視察各個淹水、積水地點，並要求相關團隊做出對應措施，盡快把問題解決，也讓各地里長大讚市長做事，人民看的見。韓國瑜也在市府的應變中心提到，市政團隊一定要趕快把錢湊出來，解決問題，「不然這樣每一年都淹，怎麼跟市民交代？」

韓國瑜表示，希望在兩年半之內，能夠把高雄的淹水做到一個程度的解決。這段影片讓網友哭了，直呼「解決問題邏輯清楚，方向正確，真是人才」、「我是高雄市民，比起往年，真的改善很多」、「忌妒高雄人有一個這麼好的市長！」、「不畏風雨 繼續向前 韓市長加油喔」、「市長謝謝您，有您在的地方最安全幸福」、「最棒最認真的市長，永遠支持你！」

(中時電子報)