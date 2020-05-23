美國與大陸科技戰火升溫，除了日前宣布對華為加大緊箍咒，最新也將大陸33家企業列入實體清單，許多人憂心這將加大大陸的報復行動，讓不少企業人人自危。不過，市場也有另一種聲音，包括像是聯發科、三星等公司將可望在這場風波間接得利，最新，有市場分析師也提出，儘管美陸關係再陷緊張，但高通仍可望從中受惠。

外媒報導，Canaccord Genuity分析師Michael Walkley表示，市場憂心華為禁令所掀起的後續效應，將會把部份美企捲入風暴之中，不過，我們認為，華為手機銷售如果因此受到衝擊，那OPPO、Vivo等手機廠將可望接手其市占，那麼它們的晶片供應商高通將可望從中受惠。

其次，Walkley認為，儘管市場認為高通可能是大陸的報復對象，不過許多大陸OEM廠都要依靠高通的晶片才能與華為競爭，而高通也有霸佔手機晶片龍頭的決心，因此這些OEM廠首選也將是高通。此外，禁令如果發酵，那華為旗下海思晶片當然也是首當其衝，所以，高通也將受惠。

考量上述原因，Walkley將高通評等列為「買進」，目標價102美元，距離現在的價位來看，潛在漲幅高達31%。

(中時電子報)