同性結婚登記上路將滿周年，根據內政部統計，全國已有4021對新人完成同性結婚登記，其中女性2773對，男性1248對；若以縣市統計，新北市815對最多，其次為台北市633對、高雄市534對。此外，異國同性婚姻也有189對，以美國80對最多。

據內政部統計，截至5月22日止，全國完成同性結婚登記對數共4021對，其中女性2773對（占總數69％），男性1248對（占總數31％）；另按縣市別統計，以新北市815對最多，台北市633對居次，高雄市534對排名第三。

同婚登記國籍部分，雙方均為國人共3832對、占整體95％，其餘與承認同婚國家的外籍人士結婚有189對、占5％，其中包含17個國家，以美國80對最多，加拿大21對次之，澳洲17對第三。

內政部分析發現，雙方均為國人同婚，以女性為多數，占本國籍同婚72％；掛國籍同婚以男性為多數，占跨國籍同婚83％，造成如此現象原因，內政部認為，可能與國內社會對男性同婚的傳統觀念束縛等有關，仍有待進一步觀察與研究。

內政部指出，國人已逐漸接受同性結婚，展現更加包容多元、尊重與重視平權的社會。依據行政院性別平等處所做民調，同意同性伴侶應該享有合法結婚權利者由2018年的37.4％增至今年的52.5％，提升了15.1％％。至於同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理的看法，不同意者也由2018年的38.7％增至今年的51.8％，提升了13.1％。

針對來自同婚未合法國家的跨國同婚問題，內政部表示，依涉外民事法律適用法第46條規定，跨國結婚要符合當事人各該本國法，因此，國人與未承認同性婚姻國家的同性伴侶，目前還不能在國內辦理同性結婚登記，這個部分，仍有待相關機關努力突破限制。但在此之前，這些跨國同性伴侶，仍可先向戶政機關申請同性伴侶註記，以保障權益。

(中時 )