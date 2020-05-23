針對大陸經濟現況，大陸全國政協常委、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，最艱難的時間點在未來2、3年，需要統籌規畫這段時間的經濟任務，但渡過難關後經濟有長期增長潛力。而復甦經濟，大陸首要任務是提振消費。

中新社報導，李稻葵指出，雖然政府工作報告沒提出全年經濟增速具體目標，但任務明確是就業、保市場主體。種種跡象表明，疫情過後，大陸面臨的國際環境可能是改革開放以來最嚴峻的，未來20、30年一些不利的國際形勢可能會集中在未來2、3年內發生，所以應統籌規劃未來2、3年的增長目標和任務。

相關國際風險包括國際市場的衝擊、中國出出口需求的下降、石油運輸線安全、大豆等糧食供應等。但李稻葵認為，等2、3年熬過去以後，中國經濟還能回到又好又快的增長路徑。

同時，對於提振經濟，李稻葵認為，復甦經濟的當務之急是給消費增加動力，當前最大問題是有生產能力但沒消費市場，應鼓勵民眾消費。

李稻葵表示，小微企業所得稅繳納一律延緩到明年等措施很務實，因為它們面臨的困難不是短期的。減稅政策某種程度上只是被動措施，更重要的問題還是要主動拉動消費恢復。

(工商 )