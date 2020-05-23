正值大陸人大準備審議備受外界關注的港版國家安全法之際，涉嫌恐嚇記者與參與未經批准的遊行而被起訴、目前仍在保釋的壹傳媒集團創辦人黎智英在22日向高院申請撤銷禁止離港的命令，但法官認為黎未能呈交外遊證明與相關計畫，難以作出要求，讓黎最終決定擱置申請，擇日再提離境請求；至於他每周必須向警署報到的保釋條件，在控方不反對下，獲法官批准撤銷。

綜合港媒《明報》與《星島日報》報導，黎智英涉嫌3年前刑事恐嚇1名報館記者，以及聯同其他泛民成員涉組織和參與去年8月至10月3場未經批准的集結被起訴，4宗案件分別押後至8月開審和6月再訊，押後期間他獲准保釋，但保釋條件包括不准離港，及每周到警署報到一次，。

報導指出，黎智英22日向高等法院申請更改保釋條件，並申請撤銷禁止離港的命令，不過法官認為黎智英沒有向法庭提供確實的外遊計畫日程，法庭難以就此撤銷他禁止離港的命令；而黎智英最後向法庭表明暫擱置申請，考慮後再擇日提出離境要求。至於定期到警署報到的命令，由於控方不反對取消，故法官批准他已不須再到警署報到。

黎智英在庭外被問到離境有何計畫，他表示「出去有點事」，並提及人大常委會要制訂港版國安法時表示，「大家盡量去抵抗」。

黎智英2017年6月4日在維多利亞公園內近音樂亭，威脅他人使其身遭受傷害並意圖受驚，而他也被控分別於去年8月18日、30日和10月1日，組織未經批准的遊行而被起訴。

(中時電子報)