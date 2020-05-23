新北市議員葉元之22日在市議會質詢時要求教育局，盡快訂出防疫期間畢業典禮的舉辦原則，並發文給學校，讓學校可以遵照辦理。22日下班前各校已收到教育局的公文，確定畢典可以開放讓家長參加，但每位學生以1至2位家長參加為原則，同時總參加人數沒有限制，但不得超過場館容納人數上限。若超過上限，則須分批辦理。

葉元之指出，之前有許多家長因無法參與小孩畢業典禮而反彈，校長和主任也不敢做主，雖然新北市長侯友宜日前宣布，畢業典禮正常舉辦並有限度開放家長參與，但由於學校尚未接到通知，也不知典禮辦理原則，導致家長們仍然心急如焚。6月中就是畢業典禮的旺季，葉元之請教育局盡快發出公文，讓家長們安心。

教育局長張明文承諾會在下班前發出公文，根據教育局傍晚發出的「畢業典禮參考指引」，確定畢業典禮人數不受室內100人、室外500人的限制，可開放家長現場參與，每家庭以1至2位家長參加為原則，但各校可視情況適度開放。

教育局表示，學校需事先將參與者造冊，落實人員管制。人員間須保持社交距離，若不能維持，則應戴口罩。此外，畢業典禮時間長度不限，不過教育局長張明文表示，表演團體應越少越好。

(中時 )