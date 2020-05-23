和平警分局天輪派出所員警即時到場擺設交通錐，並拉起封鎖線實施交管。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

近日降雨不斷，台中市和平山區台8線27.5公里明隧道23日凌晨1時30 分，發生道路邊坡土石滑落佔據道路，雙向無法通車。和平警分局天輪派出所員警即時到場擺設交通錐並拉起封鎖線實施交管，通知道路主管機關谷關工務段調派機具前來清除，維護用路人安全。

和平警分局指出，夜晚因持續降雨且視線不良，土石仍持續滑落無法施工，一早谷關工務段已調動機具進行清理，天輪派出所員警除在現場實施交管，另派員在白冷冰棒前疏導前往谷關方向的車輛，勸導安排其他行程，避免車流阻塞，上午約9時30分已單線搶通。

另外，台8線24.5公里處早上也發現落石，警方在現場交管，並通知谷關工務段清除。

和平警分局呼籲，最近降雨頻繁，山區道路易落石、樹倒，行車進入山區，應小心慢行，嚴防輾壓或碰撞路面落石、樹枝造成車輛爆胎、毀損等事故；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或打 110 通知警方前往協助處理。

(中時 )