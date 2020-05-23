受滯留鋒面及西南氣流影響，南台灣降下豪雨，高市府23日召開「0519豪雨應變中心第4次工作會議」，經過統計，此次豪雨造成高雄119個積淹水點，目前已經全數退水完畢。對此，高雄人大讚真的有感受到致水成效，大讚有高雄市長韓國瑜真好！

韓國瑜今坐鎮指揮，和各地進行視訊連線，關心受災情況。韓國瑜表示，高雄有119個積淹水的地方，約一天時間內都大致退水完畢。他要再重申一遍，高雄市的治水理念，老天爺要下多雨，他們沒有辦法控制，但是能讓退水速度快，這是高雄市府要努力的方向。韓國瑜更感謝，高雄水利局同仁的辛勞，他會要求相關單位檢討並嚴加改善。

對於高雄市府的表示，許多網友到粉專《平論無雙》臉書下紛紛留言表示，「您的努力是市民的福氣！再來就聽天由命」、「太讚了，市府團隊日夜辛苦的工作，看到成果」、「高雄感激治水的人」、「神級的績效~~可惜某些人還是喜歡淹水跟貪污」、「韓市長辛苦您了，有您真好謝謝」、「我高雄朋友說真的有感治水有成效」、「我是高雄人，我感謝韓市長，這次豪雨我家沒淹水」！

(中時電子報)