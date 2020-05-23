新北蘆洲鬧區發現疑似燃料棒 原能會：不會危害人體 12:282020/05/23 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市蘆洲區中山一路、永安南路口資源回收場旁，有民眾發現「疑似燃料棒」物品。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 更新內容12:32)新北市蘆洲區中山一路、永安南路口資源回收場旁條車廠，上午10時許有民眾發現路邊放置3條鐵棒，疑似為「燃料棒」物品，警消人員獲報後，封鎖現場，並通知行政院原能會派員到場處理。 原能會專家11時許到場表示，該物品為建築物廢棄物，非燃料棒，經檢測輻射劑量為3微西弗，非回收場測得之3000微西弗，會測得輻射劑量可能因該物品的製作過程中，有使用「釷」等放射性元素，所以有微量輻射劑量，但不會危害人體，同時原能會也將鐵棒帶回回收檢測。 (中時 ) #原能會 #回收場 #儀器 #輻射 #燃料棒 也許您會感興趣 推薦閱讀 無輻射免吃藥 導管電燒治幼童心律不整 10:262020/05/20 生活 瑞基海洋公司捐檢測儀器 陳時中力挺讚聲 12:132020/05/22 財經 社會熱門新聞 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 崩潰！幫修手機驚見「花名冊」有女友 1晚2萬 - 社會 碩士狼偷拍裙底風光 女師怒嗆：你惹錯人了！ - 社會 新北蘆洲鬧區發現疑似燃料棒 原能會：輻射已超標 - 社會 房客像女友！房東：「當我女友抵2月房租」 被拒還硬上慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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