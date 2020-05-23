更新內容12:32)新北市蘆洲區中山一路、永安南路口資源回收場旁條車廠，上午10時許有民眾發現路邊放置3條鐵棒，疑似為「燃料棒」物品，警消人員獲報後，封鎖現場，並通知行政院原能會派員到場處理。

原能會專家11時許到場表示，該物品為建築物廢棄物，非燃料棒，經檢測輻射劑量為3微西弗，非回收場測得之3000微西弗，會測得輻射劑量可能因該物品的製作過程中，有使用「釷」等放射性元素，所以有微量輻射劑量，但不會危害人體，同時原能會也將鐵棒帶回回收檢測。

(中時 )