前太陽傳奇球星「惡漢」巴克利再發表爭議言論！巴克利日前受訪表示，「小飛俠」布萊恩是他見過最接近「飛人」喬丹的人，並非「小皇帝」詹姆斯，假如要拿其他傳奇球星跟詹皇相比，巴克利認為詹皇比較接近湖人傳奇控衛魔術強生。

「我不是在說詹姆斯的壞話，但我見過最接近喬丹的人是布萊恩，我的意思是，布萊恩一心只想贏球，從不擔心隊友或教練是怎麼想的，他就是只想贏球！」巴克利說，事實上光以比賽風格與好勝心來看，布萊恩確實跟喬丹非常相像。

甚至巴克利針對到底喬丹與詹姆斯誰比較強的熱門話題，也做出自己的解答，「在我看來，我始終認為喬丹是史上最佳球員，至於詹姆斯，我一直認為他比較像魔術強生，而不是喬丹。」畢竟詹姆斯跟魔術強生都是屬於身材高大的控球者。

詹姆斯和魔術強生身高同為206公分，也都擁有不可思議的傳球視野與技巧，魔術強生被譽為史上最偉大的控衛之一，生涯拿過4次年度助攻王，詹皇本季則是很有機會生涯首次獲得年度助攻王，不過詹皇得分能力遠遠優於魔術強生。

(中時 )