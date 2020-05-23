台中市民政局長吳世瑋體恤區公所團隊辛勞， 通知各區公所，「明天各公所統統不准加班，讓同仁休息一天，周一繼續努力！」（盧金足攝）

台中市各區公所為加速行政流程，有的還搭棚架設獨立作業區，開設受理窗口、加派人力，但忙了多日，很多員工累到「凍未條了！」（盧金足攝）

中央宣布擴大急難紓困補助對象，台中市府總動員，周六、日加班忙到沒日沒夜，公所員工家屬寫信向市長盧秀燕請命，表示「公務人員是為國家做事，不是為國家賣命，雖然不適用《勞基法》，但一個禮拜上7天班也太誇張了」，民政局長吳世瑋立即霸氣下令，「明天各公所統統不准加班，讓同仁休息一天，周一繼續努力！」區公所接獲通知後說「揪感心！」

台中市府捲起袖子全力協助，除在受理窗口加派人力，基層更是日夜加班，為讓資格符合民眾早日領到紓困補助金，晚上加班審核，周六日也不休假，以主動「收件」、主動「登打資料」、主動「審查」、主動「發放」協助中央發放紓困補助。

公所為加速行政流程，有的還在區公所外搭棚架設獨立作業區，並開設10個受理窗口、加派人力，但忙了多日，很多員工累到「凍未條了！」

盧秀燕日前也至潭子區公所慰勉第一線同仁，送上身障機構製作的手工餅乾為大家加油打氣，以「防疫期間你們辛苦了！真的謝謝，還好有你們！」感達謝意。

但有區公所員工家屬寫信給盧秀燕，指出因擔心家人過勞健康問題，防疫期間，居家檢疫補助、弱勢加發生活補助、急難紓困補助，首當其衝的就是區公所的基層同仁。

「這些紓困方案，中央拚業績，地方搶第一的同時，區公所的同仁在為這些民眾收案件、審案件、核發補助，星期一至星期日沒日沒夜的在加」，身為區公所的家屬，每每看見拖著身心疲憊的家人回到家之後，心裡滿是不捨。

區公所員工家屬說，看到區公所的承辦們，被不理智的民眾咆哮！吼叫！在市長您感謝的同時，其實更應該減輕同仁們的負擔，該是全體動員時就應該要全體動員，而不是讓幾個固定的課來審案件，核發補助。

家屬在信中向盧秀燕抱怨，公務人員是為國家做事，不是為國家賣命，雖然不適用勞基法，但一個禮拜上7天班也太誇張了不是嗎？連勞工都不可能1個禮拜連續7天上班，難道都沒有配套措施來保障公務人員的辛勞。

吳世瑋聽到基層心聲，馬上回應區公所的同仁與家屬，向各區的區長通知，雖然紓困需要爭取時效以解決市民生活困苦，但也必須顧慮同仁辛苦，不可過勞！明天各公所統統不准加班，讓同仁休息一天，周一繼續努力！

區公所受理擴大紓困案，幫助不少民眾度過疫情難關，但日夜加班也忙到吃不消，區公所團隊對市府體恤很有感，至少周日休一天，周一上班元氣滿滿，繼續為有需求的民眾服務。

(中時 )