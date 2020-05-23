《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（23）日的國際新聞重點。

【1】 傳英相要減少華為5G建設 3年內歸零

英媒《每日電訊報》指出，英相強森已下令官員擬定減少大陸參與英國基礎建設，預計至2023年時完全歸零，恐讓華為參與英5G建設計畫生變。

【2】 美制裁33家陸企 控侵犯新疆人權

正值美國警告北京要三思強行推動港版國安法之際，美商務部22日宣布將33家陸公司和機構列入經濟制裁黑名單，指控其涉及監控新疆維吾爾族，或參與大規模毀滅性武器，或者與陸軍方關聯。

【3】 WHO：南美洲已成新冠肺炎疫情「新中心」

南美洲感染新冠肥言確診病例數激增，特別是巴西確診人數達31萬例，死亡人數已超過2萬，世界衛生組織（WHO）指出，南美區域已成為此種致命流行病的「新中心」。

【4】 巴基斯坦墜機 至少80人罹難

一架載有99人的巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines）客機周五在兩度設法降落喀拉蚩（Karachi）機場失敗後，墜毀人口稠密的住宅區。據路透與CNN新聞網報導，地方衛生當局證實，至少有80人喪生，目前已尋獲40餘遣體。

【5】 港版國安法草案公布 分裂國家等4類入罪

人大常委會副委員長王晨港版國安法草案時指出，該法主要是授權人大常委會，建立健全香港特區維護國安、法制和執行的機制；其中，將針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國安行為，及外國和境外勢力干預特區事務四類，切實進行防範、制止和懲治行動。

(中時電子報)