為避免第二波新冠肺炎疫情爆發，英國政府周五（22日）宣布新防疫入境措施，表示自6月起、入境英國的旅客必須自我隔離14天，違反者將罰款1千英鎊。不過此舉卻引發航空業強烈反彈，擔憂旅遊業恐遭扼殺。

英國政府指出，所有入境旅客、其中也包含英國民眾在內，必須強制隔離14天，並向當局提供隔離的住所資料；如果沒有場所，英國政府將代為安排。另外衛生與邊境官員還會不定時進行突襲檢查，一旦發現入境者違反隔離措施，將被罰款1千英鎊。

不過來自愛爾蘭的旅客，以及貨運司機與醫療人員等數種特別職業，則被列入豁免名單，不受隔離令的影響。

北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）先前接受媒體訪問時提到，無法預測這項隔離措施將會實行多久，他們將每三周對此政策進行定期評估。

英國不像全球其他國家，對民眾進行大規模病毒檢測，加上新冠疫情爆發以來，只對入境的中國旅客進行有限制隔離，也引發外界抨擊強生政府抗疫行動慢半拍。如今該政府終於提出新的防疫措施，又遭到內部人士不少批評。

當中又以受疫情重創，而陷入空前危機的航空業反彈最為厲害，他們擔心這項隔離令只會讓進入寒冬的航空業更是雪上加霜。

瑞安航空執行長歐立里（Michael O’Leary）就砲轟英國政府宣布的這項隔離措施簡直是「愚蠢、無法實行」。至於英國航空協會也毫不留情表示，「將扼殺整個英國旅遊產業。」受到疫情影響，搭飛機的旅客人數已銳減99％。

為減輕隔離令對航空業造成的影響，交通大臣夏普斯（Grant Shapps）建議推出「空橋」（air bridge）計畫，讓疫情低風險國家旅客可自由進出，不用強制隔離14日。

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(中時電子報)