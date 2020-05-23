Keanna舉報謝和弦持有大麻，加上莉婭介入婚姻，導致兩人關係正式宣告破裂，如今走出陰霾的她，不時與粉絲分享生活點滴，日前PO出辣照卻引來酸民留下難聽字眼，讓她罕見動怒回嗆。

Keanna日前凌晨在IG曬出辣照，只見她身穿細肩帶豹紋，深V露出雄偉北半球和深邃事業線，還對著鏡頭擺出勾人眼神，讓粉絲直呼太性感，未料遭酸民怒嗆「歧視女性字眼」等難聽字眼，對此她回嗆這是自己地盤，想PO什麼就PO什麼，更指出對方行為相當不禮貌，如同「闖進別人家裡，在客廳留下一坨屎的行為」，更強調用歧視女性字眼針對自己就算了，但不要在我的地方跟支持我的人吵架，如果無聊可以多看書或做有營養的事充實自己。

未料對方反問：「妳發這別人不能說妳露奶、只接受稱讚，是這意思嗎？」，對此她反擊：「你可以不要追蹤我，還是你是逆向操作讓我注意到你？」，最後疑似懶得與對方爭論，直接揚言要封鎖對方，霸氣作風讓網友大讚不已。

(中時電子報)