網友發現周揚青刪掉揭露小豬劈腿理由。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

周揚青昔放話不傻不會復合，疑已刪文。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

「豬揚色變」羅志祥（小豬）和周揚青9年感情破裂成為最近演藝圈熱議話題，原本對感情事總是低調不提的羅志祥，先前520罕見大解放，曬出7千字懺情文分享和周揚青相戀點滴，跪求復合，周揚青這方雖對外冷處理，網友則發現她似乎心軟了。

周揚青上月發長文證實和羅志祥分手，更掀對方性關係混亂、愛多人運動，引發網上一陣討論，有人批評她毀滅式分手不妥，周揚青強調：「我如果想要毀掉他（羅志祥），絕不是只到今天這一步，如果他只是單純的劈腿分手，我絕不會寫這篇文章，我說最後一遍，我會以這樣的方式是因為他行為品質敗壞，道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受害！」

今網友發現周揚青除了對羅志祥520那番告白看似無回應外，私下刪文動作頻頻，她先刪了批評羅志祥「道德淪喪」的回應，有人先前問她：「我有預感會復合，不知道為什麼」，周揚青當時回：「你你你你你瘋了吧，我我我我我不傻」，如今似乎已經刪文，不知是否害怕過去言論被挖出打臉自己，才事先刪文，令人好奇。

(中時電子報)