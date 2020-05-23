三義鄉廣盛村資源回收站認養自行車道。〔謝明俊攝〕

三義鄉廣盛村資源回收站認養自行車道。〔謝明俊攝〕

竹南塭內社區認養空品淨化區。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府環保局推動縣內7處空氣品質淨化區認養作業，其中由台電通霄火力發電廠認養的通霄鎮舊鐵道綠美化工程，已獲行政院環保署頒發空氣品質淨化區甄選活動貢獻獎，環保局今年持續推動，希望企業團體加入認養，全民共同維持空品淨化。

環保局多年前開始推動縣內7個空氣品質淨化區，配合認養的單位有台電通霄火力發電廠、瑞士商格蘭富台灣分公司、台肥苗栗廠、竹南鎮塭內社區發展協會、三義鄉廣盛村資源回收站及苑裡鎮石鎮社區發展協會。

其中台電通霄火力發電廠認養的「通霄鎮舊鐵道綠美化工程」基地，認養工作包含花草修剪、灌溉、施肥、補植及環境維護等，努力成果已連續三年獲得行政院環保署肯定，並於2019年11月獲頒空氣品質淨化區甄選活動貢獻獎。

另「苗栗縣三義鄉自行車道暨綠化」基地，由三義鄉廣盛村資源回收站認養，號召環保志工及弱勢團體一同維護空氣品質淨化區的環境維護工作，其努力成果亦獲得行政院環保署肯定，榮獲社區、志工等民間團體特優獎。

環保局表示，空氣品質淨化區是透過種植喬木，將閒置的裸露地、空地或是掩埋場復育地進行綠化，並改善空氣品質達到淨化空氣的目的，苗栗縣環保局多年來持續推動空氣品質淨化區綠美化工作，但淨化區在設置後，仍須倚賴後續的維護管理工作，才能持續提供民眾休憩活動空間。

認養單位協助進行基地內環境整潔、植物生長及整體視覺等維護工作，除改善周遭環境外，也能增進社區的向心力，同時又可落實節能減碳，增加市容景觀，可謂一舉數得。

環保局指出，目前認養基地的維護單位大多是村里辦公室及社區志工隊等單位兼任，今年，環保局呼籲縣內企業單位一同加入認養行列，不僅協助提供空品淨化區維護管理工作所需資源，並可增進企業形象。

(中時 )