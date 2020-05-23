台南市安平區億載金城護城河19日發現李姓男子浮屍，警方追查意外發現他竟搭著警車前來，台南市警2分局證實李男先在中西區穿著四角內褲，打赤膊遊蕩徘徊公開場合，屢經勸戒不聽，依其意願，開警車載送到億載金城。

台南市著名的億載金城古蹟19日遭人發現護城河內出現一具浮屍，警消打撈起時已無生命跡象，報案目擊者稱有看到他在護城河內游泳，沒想到竟發失意外。警方調閱監視器畫面，查出浮屍身分為37歲的李姓男子，但竟是搭著警車到億載金城。

李姓男子14日與父母一起從台東到台南遊玩，雙親先回台東，李男續留台南，他19日因天氣熱，全身只穿一條四角內褲，就到府前路移民署後方公園玩起地上的積水，因公園內常有拍照的遊客，李男的打扮引起民眾側目報案。

警方到場勸戒李男穿上衣服，不然會嚇到旁人，李男稱天氣太熱，想玩水消暑，不願穿衣，在警方處理下，只能悻悻然離開。

警方剛排除狀況，隨後又接獲民眾報案稱有陌生人只穿四角褲躲在一棟大樓地下儲藏倉庫內，警員前往處理，發現又是李男，再度勸說他的穿著會嚇到住戶，李男告知警員自己就想玩水，又稱想去億載金城遊玩，警員為免除附近居民恐慌，同意開警車載他到億載金城，讓他下車。

不料李男竟載億載金城游泳時發生溺水意外，警車竟成送他最後一程的交通工具，處理的中正派出所警員驚訝之餘，為此感到遺憾。

(中時 )