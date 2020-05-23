洋基隊當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）平時沒爆出過甚麼醜聞，如今卻因為女友酒駕嗆景而要上新聞版面，原因就是女友被逮時不斷向員警嗆聲「你知道我男友是誰嗎？」其實這件事發生在今年2月，如今才被美媒《TMZ》曝光失態嗆警行徑。

賈吉與女友布拉克斯基（Samantha Bracksieck）相識多年，她今年在2月25日在亞利桑那州因為沒開車燈而被警方攔下，隨後員警聞到酒味因此要求她下車並接受酒測，影片中布拉克斯基坦承她在開車前喝了2杯酒，員警認為她太醉而無法正常駕駛，因此對她酒測，不料酒測值高達0.12，比規定的0.08高出許多，隨後被員警上銬帶上警車。

這時布拉克斯基不斷重複，「你知道你現在在做什麼嗎？」、「我需要回家」、「你知道我男友是誰嗎？」一開始布拉克斯基還不願透露男友姓名，「我男友是紐約媒體寵兒，而我現在卻在亞利桑那州被逮，這很不好。」、「他為紐約洋基打球」最後布拉克斯基才說出男友正是賈吉。

布拉克斯基回警局後又接受血液酒精濃度測試，酒測值高達0.169和0.181，她將於6月開庭，如果被判定有罪，將要坐牢及接受罰款。

對此《TMZ》想向洋基球團和布拉克斯基取得聯繫，不過截至目前為止都沒收到任何回覆。

(中時 )