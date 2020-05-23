中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天有個國人從菲律賓返台，在菲律賓確診新冠肺炎，我們到機門口請機組員協助。該名國人全程配戴N95口罩，坐在飛機最後一排，現在還有輕微咳嗽、喉嚨癢，沒有發燒，已開立集中檢疫通知書，並進行就地採檢，目前採檢結果出爐，為陰性，但為安全起見仍在集中檢疫所觀察。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名國人從發病到登機已超過2個月，符合確診者回國標準。

(中時 )