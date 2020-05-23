台鐵局研擬疫情後繼續禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，有網友發起「坐爆台北車站」活動，相約今日中午12點到台北車站大廳靜坐抗議，現場估計有400人到場。台鐵指出，疫情過後會邀集相關單位與學者，討論大廳該如何使用。

參與靜坐的余小姐說，雖然與朋友不是常常約在台北車站，但大廳是個友善空間，更可說是個小熔爐，看到不同文化的人在此交流，不懂到底妨礙到誰，其實大廳動線不錯，平常也不會很多人坐著，台鐵做決定應該跟大眾溝通商量一下。另有民眾指出，今天到場是希望讓政治人物知道，決策是可以跟人民站在一起的

台鐵預估，今日約有400人到大廳參與靜坐，台鐵派出20多人出來勸導不要群聚，警察也出動約30人維持秩序。

台鐵局台北站站長黃榮華強調，台北車站本來就是公共空間，從來沒有開放或不開放的問題，而目前防疫期間仍要避免群聚，將來疫情趨緩時，交通部有指示台鐵要邀集相關單位、學者以及有意見表達的團體，一起在會議中討論大廳使用。

(中時 )