如同鏡子反射一般的「平行宇宙」世界，也許真的存在！美國太空總署（NASA），近日在南極發現，有相當的證據證明，「平行宇宙」不是電影，可能早就出現在我們的現實生活；也有專家提到，在宇宙大爆炸之時，另一個宇宙時空，可能在當時形成一個鏡像世界，這個新世界中的物理規則，與我們現在這個時空剛好完全相反。

綜合外媒報導，過去科學家們一直在爭論，平行宇宙是否存在，不過最近NASA發現，這個「平行時空」存在的濤微中子（Tauneutrino），不像其他粒子一樣往地球飛去，而是從地球向上升起。

對此夏威夷大學粒子物理學家彼得．高勒姆（PeterGorham）指出，照理來說，濤微中子這個從地球往上升起的方向，絕不可能發生，這現象發生機率，大約只有十億分之一。因此他認為，最簡單的假設是，早在宇宙大爆炸時，其實就已經生成2個宇宙，另一個宇宙就像「鏡像世界」一樣，和我們現在的物理規則完全相反，正為負，左為右，時間倒退，而這樣的論述，也帶給民眾與科學家們，對於宇宙又多了新的想像。

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(中時電子報)