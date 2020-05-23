北京推動制定「港版國安法」，香港危機再起。民眾黨團、時代力量黨團日前分別提案修正《港澳條例》第18條，並已交付內政委員會審查，由於立法院休會在即，民眾黨立委張其祿今天受訪呼籲國民黨籍召委陳玉珍儘速排案審查。

立法院本會期到5月底休會，下周即是委員會最後一周的議程，若未排審《港澳條例》便要等到下會期從頭來過。依據立院公布議程，內政委員會下周一考察新北市淡海新市鎮，下周三、四則尚未排議程。

張其祿表示，台灣民眾黨「關心且介入」香港議題，我們願意成為香港的後盾，相信其他在野黨也不會忽視香港。

張其祿說，排審法案是召委的權利，不過香港危機迫在眉睫，港人是在跟時間賽跑，呼籲召委陳玉珍能在下周排審《港澳條例》，這樣還有機會在6月的臨時會拼一下。

民眾黨團提案修正《港澳條例》第18條：「香港或澳門居民，因戰爭而導致流離失所者、種族、宗教、性別或性傾向、屬特定社會團體或持特定政治意見，離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，致不能受香港或澳門之保護或因該恐懼而不願返回香港或澳門者，得向主管機關申請庇護。」

時代力量總召邱顯智也說，對於香港的困境，台灣從來不可能置身事外。除了給予關注與聲援，以及讓來台港人可以合法停居留以外，我們要更積極的建立援港機制，像是《港澳條例》第18條「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」的修法。

(中時 )