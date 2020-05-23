42歲三級片女星林雅詩和經紀人男友馬天樂傳交往3年，但雙方一直否認，本月中港媒爆料馬天樂劈腿，且和一女生下一子，林雅詩當時坦言晴天霹靂，昨(22日)她首度現身，手腕上莫名包了護腕，露出的地方還有血痕，她數度崩潰失控，直喊自己蠢，也說會「成全他們一家人」。

林雅詩過往情路不順，2015年和前夫離婚後獨自扶養一子，她和經紀人馬天樂傳曖昧多年，日前才有人丟出鐵證指馬天樂另有家庭，與女友早生下一子，孩子如今都已經2歲。據《東網》報導，林雅詩昨現身拍廣告，馬天樂不在身邊，問兩人是否還有合約關係？她嘆氣說：「不知道現在是什麼關係」。

林雅詩更承認，這幾天心情超差，吃不下也睡不著，問她手腕傷勢？她稱是發脾氣不小心碰傷才扭傷，談到感情她數度情緒失控，落淚說：「前夫是這樣，現在這個（指馬天樂）也是這樣，氣得想打自己」，也透露馬天樂已經跟她道歉，但她沒辦法接受，馬天樂還解釋是某次把持不住才鬧出人命，林雅詩不想相信，「現在我只知道那個女助手還是很喜歡他（馬天樂），但他又祝我幸福快樂」，林雅詩坦言目前內心重傷，只能用工作麻痺自己。

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