外籍生何時開放來台 指揮中心：再研究 13:332020/05/23 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開學季將至，指揮中心何時開放外籍生來台就學？又有旅行社接到防疫旅館訂單，但外籍生有1800多人，防疫旅館不足可如何因應？對此疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，外籍生部分將等教育部完整計畫一起提到指揮中心一併討論研究。 (中時 ) #外籍生 #指揮中心 #開放 #防疫旅館 #來台 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部3階段解禁 疫情指揮中心踩煞車 12:142020/05/20 生活 遠洋漁船將靠港 防疫旅館補貼延至7月底 16:322020/05/20 生活 雙鐵站票販售急煞車 交通部今再洽疫情指揮中心 11:132020/05/21 生活 大轉彎 端午雙鐵站票、自由座不賣了 11:442020/05/22 生活 《農業科技》瑞基捐贈中央流行疫情指揮中心防疫設備 12:502020/05/22 財經 瑞基贈中央疫情指揮中心五組檢測防疫設備 14:012020/05/22 財經 畢業典禮如何管制 指揮中心再籲維持社交距離 16:112020/05/22 生活 SBL》外籍生列選秀 下季雙洋將改單洋將 18:172020/05/22 體育 端午連假 雙鐵仍不賣站票、自由座 04:102020/05/23 社會新聞 SBL變革 外籍生參加選秀 04:102020/05/23 運動天地 生活熱門新聞 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 雨天真多！賈新興曝下一波梅雨時間 - 生活 高雄有無淹水？監視器曝真相 網：韓治水真的有效 - 生活 高雄治水有成！韓國瑜秀數據：119淹水點1天全退 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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