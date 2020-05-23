開學季將至，指揮中心何時開放外籍生來台就學？又有旅行社接到防疫旅館訂單，但外籍生有1800多人，防疫旅館不足可如何因應？對此疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，外籍生部分將等教育部完整計畫一起提到指揮中心一併討論研究。

(中時 )